Аталанта - Сампдория 28 Января прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
28 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 20-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сампдория, которое состоится 28 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Деян Станкович
История личных встреч
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 2
|28.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 27
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 3
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 0
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|03.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|11
|5
|3
|35-24
|38
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|11
|4
|4
|35-15
|37
|64.9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|12
|1
|6
|38-25
|37
|64.9
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|64.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37-23
|35
|61.4
|7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|49.1
|8
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|45.6
|9
|Эмполи
|19
|6
|7
|6
|17-22
|25
|43.9
|10
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30-15
|23
|-15
|66.7
|11
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|40.4
|12
|Болонья
|19
|6
|5
|8
|24-30
|23
|40.4
|13
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|38.6
|14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|35.1
|15
|Специя
|19
|4
|6
|9
|17-30
|18
|31.6
|16
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|31.6
|17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|21.1
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|15.8
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|19
|0
|8
|11
|14-33
|8
|14.0