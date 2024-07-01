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Унио Эспортива Санта-Колома - Мидтьюлланн 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
23 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Абдулкадир Битиген (Кайсери, Турция)
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унио Эспортива Санта-Колома - Мидтьюлланн, которое состоится 23 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
История личных встреч
16.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2 5 : 6Унио Эспортива Санта-Колома
09.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчУнио Эспортива Санта-Колома1 : 2
14.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 1Унио Эспортива Санта-Колома
07.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матчУнио Эспортива Санта-Колома0 : 1
06.07.2017Лига Европы1-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 0Унио Эспортива Санта-Колома
19.07.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 1-й тур1 : 1Мидтьюлланн
26.05.2024Дания - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 32-й турМидтьюлланн3 : 3
20.05.2024Дания - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 31-й тур3 : 3Мидтьюлланн
16.05.2024Дания - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 30-й тур1 : 2Мидтьюлланн
12.05.2024Дания - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 29-й турМидтьюлланн2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
23.0731.07
Паневежис
Ягеллония
23.0731.07
Линкольн
Карабах
23.0730.07
Мальмё
КИ Клаксвик
23.0730.07
АПОЭЛ
Петрокуб
23.0730.07
Стяуа
Маккаби Т-А
23.0731.07
Ференцварош
ТНС
23.0730.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
23.0731.07
Динамо К
Партизан
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

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