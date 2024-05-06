Лугано - Фенербахче 23 Июля прямая трансляция
Стадион: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария), вместимость: 14873
23 Июля 2024 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Фенербахче, которое состоится 23 Июля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|20.07.2024
|Швейцария — Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2024
|Швейцария - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|0 : 2
|20.05.2024
|Швейцария - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 1
|16.05.2024
|Швейцария - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 2
|11.05.2024
|Швейцария - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 1
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|6 : 0
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|06.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|23.07
|31.07
| Паневежис
Ягеллония
|23.07
|31.07
| Линкольн
Карабах
|23.07
|30.07
| Мальмё
КИ Клаксвик
|23.07
|30.07
| АПОЭЛ
Петрокуб
|23.07
|30.07
| Стяуа
Маккаби Т-А
|23.07
|31.07
| Ференцварош
ТНС
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|23.07
|31.07
| Динамо К
Партизан
|23.07
|31.07
| Лугано
Фенербахче
|23.07
|30.07
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|23.07
|30.07
| ПАОК
Борац Б-Л
|24.07
|31.07
| Лудогорец
Динамо Мн
|24.07
|31.07
| Целе
Слован Бр
|24.07
|30.07