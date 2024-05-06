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Лугано - Фенербахче 23 Июля прямая трансляция

Стадион: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария), вместимость: 14873
23 Июля 2024 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лугано
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лугано - Фенербахче, которое состоится 23 Июля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ди Корнаредо (Лугано, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лугано
Лугано, Швейцария
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
20.07.2024Швейцария — Суперлига1-й турЛугано2 : 1
25.05.2024Швейцария - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 38-й турЛугано0 : 2
20.05.2024Швейцария - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 37-й тур2 : 1Лугано
16.05.2024Швейцария - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 36-й турЛугано4 : 2
11.05.2024Швейцария - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 35-й тур0 : 1Лугано
26.05.2024Турция - Суперлига38-й турФенербахче6 : 0
19.05.2024Турция - Суперлига37-й тур0 : 1Фенербахче
12.05.2024Турция - Суперлига36-й турФенербахче3 : 0
06.05.2024Турция - Суперлига35-й тур0 : 0Фенербахче
27.04.2024Турция - Суперлига34-й турФенербахче2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
23.0731.07
Паневежис
Ягеллония
23.0731.07
Линкольн
Карабах
23.0730.07
Мальмё
КИ Клаксвик
23.0730.07
АПОЭЛ
Петрокуб
23.0730.07
Стяуа
Маккаби Т-А
23.0731.07
Ференцварош
ТНС
23.0730.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
23.0731.07
Динамо К
Партизан
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

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