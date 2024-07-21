В Англии подтвердили, что Де Брейне согласился на переход в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 21-07-2024

Карьера Кевина Де Брейне может продолжиться в «Аль-Иттихаде». Ресурс «Manchester Evening News» пишет, что игрок «Ман Сити» положительно относится к переезду в Саудовскую Аравию.



Контакты по трансферу бельгийца между «горожанами» и «Аль-Иттихадом» продолжаются. Недавно Руди Галетти писал, что руководство действующего чемпиона Англии готово расстаться с полузащитником.



Состав англичан Де Брейне пополнил в 2015 году. Всего в футболке «Сити» он провел 382 игры, отметившись в них 102 мячами и 170 голевыми передачами.



Ориентировочная стоимость 33-летнего футболиста равняется 50 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de). Текущий договор Де Брейне с «горожанами» истекает в следующем году.