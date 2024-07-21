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«Ливерпуль» требует 55 млн евро у саудовских клубов за трансфер ван Дейка

Дата публикации: 21-07-2024

«Ливерпуль» установил ценник на Вирджила ван Дейка. На нидерландца есть спрос со стороны саудовских команд.

Издание «TEAMtalk» утверждает, что клубы, представляющие Про-Лигу, уже направляли запросы в «Ливерпуль» относительно покупки ван Дейка. Однако ценник в 55 млн евро, а именно столько «красные» намерены выручить с продажи нидерландца, их не устроил.

Договор 33-летнего защитника с «мерсисайдцами» действует до июня 2025 года, потому уже в январе следующего года саудовские команды смогут подписать с ван Дейком предварительное соглашение.

В минувшем сезоне нидерландец выходил на поле 48 раз (4 гола, 2 результативных паса).

Эксперты Transfermarkt.de оценивают ван Дейка в 30 миллионов евро.

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