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Шэмрок Роверс - Спарта П 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
23 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Спарта П

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шэмрок Роверс - Спарта П, которое состоится 23 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Спарта П
Прага, Чехия
Главные тренеры
ИрландияСтивен Брэдли
История личных встреч
16.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчШэмрок Роверс2 : 1
09.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0Шэмрок Роверс
04.07.2024Ирландия - Премьер дивизион 202423-й турШэмрок Роверс1 : 0
28.06.2024Ирландия - Премьер дивизион 202422-й тур2 : 0Шэмрок Роверс
13.06.2024Ирландия - Премьер дивизион 202421-й тур2 : 1Шэмрок Роверс
19.07.2024Чехия — Высшая лига1-й турСпарта П2 : 1
26.05.2024Чехия - Высшая лигаПлей-офф чемпионов. 5-й турСпарта П1 : 1
18.05.2024Чехия - Высшая лигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур0 : 5Спарта П
14.05.2024Чехия - Высшая лигаПлей-офф чемпионов. 3-й турСпарта П2 : 1
11.05.2024Чехия - Высшая лигаПлей-офф чемпионов. 2-й турСпарта П0 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
23.0731.07
Паневежис
Ягеллония
23.0731.07
Линкольн
Карабах
23.0730.07
Мальмё
КИ Клаксвик
23.0730.07
АПОЭЛ
Петрокуб
23.0730.07
Стяуа
Маккаби Т-А
23.0731.07
Ференцварош
ТНС
23.0730.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
23.0731.07
Динамо К
Партизан
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

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