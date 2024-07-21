07:42 ()
Свернуть список

Защитник «Сочи» Дркушич согласовал контракт с «Севильей»

Дата публикации: 21-07-2024

Карьера Ваньи Дркушича может продолжиться в Ла Лиге. Как сообщил «Чемпионату» источник, владеющий информацией, защитник уже договорился по личному контракту с «Севильей».

«В данный момент футболист находится в ожидании согласования деталей трансфера между «Сочи» и «Севильей». В сочинской команде надеются получить за словенца 5 млн евро и бонусные выплаты. «Нервионцы» пока готовы предложить 3,5 млн евро и бонусы», - рассказал источник «Чемпионата».

В сезоне 2023/2024 Дркушич провел за «Сочи» 26 встреч (2 забитых мяча).

С российским клубом защитник связан контрактом до 2025 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в € 2,8 млн.

Дркушич в составе сборной Словении участвовал в Евро-2024. Всего за национальную команду он провел 11 игр.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close