Защитник «Сочи» Дркушич согласовал контракт с «Севильей»

Дата публикации: 21-07-2024

Карьера Ваньи Дркушича может продолжиться в Ла Лиге. Как сообщил «Чемпионату» источник, владеющий информацией, защитник уже договорился по личному контракту с «Севильей».



«В данный момент футболист находится в ожидании согласования деталей трансфера между «Сочи» и «Севильей». В сочинской команде надеются получить за словенца 5 млн евро и бонусные выплаты. «Нервионцы» пока готовы предложить 3,5 млн евро и бонусы», - рассказал источник «Чемпионата».



В сезоне 2023/2024 Дркушич провел за «Сочи» 26 встреч (2 забитых мяча).



С российским клубом защитник связан контрактом до 2025 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в € 2,8 млн.



Дркушич в составе сборной Словении участвовал в Евро-2024. Всего за национальную команду он провел 11 игр.