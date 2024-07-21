Греческий журналист сообщил о закрытии сделки по переходу Чалова из ЦСКА в ПАОК

Дата публикации: 21-07-2024

Никос Тоскитсис сообщил в социальной сети «Х» о скором переходе Фёдора Чалова в ПАОК. Журналист отметил, что ЦСКА уже согласовал сделку с греческой командой. В настоящее время Чалов ждет визы и подписания необходимых документов.



Форвард является воспитанником «армейцев». В первой команде ЦСКА его дебют состоялся в 2017 году. У Чалова есть опыт выступления в Европе. Во второй части сезона 2021/2022 нападающий защищал цвета «Базеля» в рамках арендного соглашения.



В прошлом сезоне в активе 26-летнего футболиста 41 встреча за «красно-синих» (16 забитых мячей, 5 голевых пасов). Его трудовой договор с ЦСКА действует до лета 2025 года.



Transfermarkt.de оценивает Чалова в 12 миллионов евро.