01:13 ()
Свернуть список

Динамо Киев - Партизан 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
23 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
Партизан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Партизан, которое состоится 23 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
Сербия Александар Станоевич
История личных встреч
07.12.2017 Лига Европы Группа B. 6-й тур Динамо К4 : 1Партизан
28.09.2017 Лига Европы Группа B. 2-й тур Партизан2 : 3Динамо К
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 2Динамо К
18.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 1
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Динамо К
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Динамо К5 : 0
01.05.2024 Украина - Премьер-лига 5-й тур Динамо К3 : 0
19.07.2024 Сербия — Суперлига 1-й тур 0 : 1Партизан
10.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Партизан
07.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур 3 : 0Партизан
03.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур 2 : 2 2 : 4Партизан
25.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Динамо» (Киев) — «Партизан». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
23.0731.07
Паневежис
Ягеллония
23.0731.07
Линкольн
Карабах
23.0730.07
Мальмё
КИ Клаксвик
23.0730.07
АПОЭЛ
Петрокуб
23.0730.07
Стяуа
Маккаби Т-А
23.0731.07
Ференцварош
ТНС
23.0730.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
23.0731.07
Динамо К
Партизан
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close