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Хенесс о Виртце: хочу видеть его в «Баварии»

Дата публикации: 21-07-2024

Ули Хенес, являющийся членом наблюдательного совета «Баварии», неодобрительно высказался в отношении давления, оказываемого на молодых игроков. Также функционер подтвердил, что хочет подписать Вирца в мюнхенскую команду.

«Я поклонник Мусиалы и Вирца. Всем известно, что мне хотелось бы, чтобы Вирц играл за «Баварию». Однако мне кажется, что столь высокое внимание к ним неправильно. Молодым футболистам не удастся нормально развиваться под таким давлением. Уверен, что сравнивать Мусиалу с Марадоной просто безумие», - публикует заявление Хенеса издание «Bild».

В прошлом сезоне на счету Вирца 18 забитых мячей и 20 ассистов в 49 встречах за леверкузенцев.

Соглашение хавбека с командой Хаби Алонсо истекает в 2027 году. Ценник на 21-летнего немца составляет 130 000 000 евро (по версии «Трансфермаркт»).

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