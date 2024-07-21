«Ювентус» готов предложить 40 млн евро за защитника Тодибо

Дата публикации: 21-07-2024

«Ювентус» продолжает переговоры с «Ниццей» относительно перехода Жан-Клера Тодибо. Туринцы готовы выкупить права на центрдефа за 40 000 000 евро. Информацию разместил в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.



По данным инсайдера, двумя неделями ранее «Ювентус» договорился с Тодибо по условиям личного контракта. Клубы контактируют по деталям сделки каждый день.



С «Ниццей» Тодибо связан трудовыми отношениями до середины 2027 года. В стан «орлов» он перебрался из «Барселоны» в 2021 году за 8,5 млн евро.



В прошлом сезоне в 33 встречах за «Ниццу» Тодибо сделал 3 результативные передачи.



Ориентировочный ценник на 24-летнего защитника составляет 35 млн евро (Transfermarkt.de).