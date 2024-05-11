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Паневежис - Ягеллония 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Паневежис
Ягеллония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Паневежис - Ягеллония, которое состоится 23 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Паневежис
Паневежис, Литва
Ягеллония
Белосток, Польша
История личных встреч
20.07.2024Литва - А лига23-й турПаневежис1 : 2
16.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1Паневежис
09.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчПаневежис3 : 0
04.07.2024Литва - А лига22-й турПаневежис0 : 1
29.06.2024Литва - А лига21-й турПаневежис0 : 1
19.07.2024Польша — Экстракласса1-й турЯгеллония2 : 0
25.05.2024Польша - Экстракласса34-й турЯгеллония3 : 0
18.05.2024Польша - Экстракласса33-й тур1 : 1Ягеллония
11.05.2024Польша - Экстракласса32-й турЯгеллония3 : 0
04.05.2024Польша - Экстракласса31-й тур3 : 2Ягеллония
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
23.0731.07
Паневежис
Ягеллония
23.0731.07
Линкольн
Карабах
23.0730.07
Мальмё
КИ Клаксвик
23.0730.07
АПОЭЛ
Петрокуб
23.0730.07
Стяуа
Маккаби Т-А
23.0731.07
Ференцварош
ТНС
23.0730.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
23.0731.07
Динамо К
Партизан
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

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