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Монако - ПСЖ 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
11 Февраля 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Монако
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      БельгияФилипп Клеман
      ФранцияКристоф Галтье
      История личных встреч
      28.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 4 ПСЖ1 : 1Монако
      20.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Монако3 : 0ПСЖ
      12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 ПСЖ2 : 0Монако
      19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
      21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ0 : 2Монако
      20.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Монако3 : 2ПСЖ
      15.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако1 : 4ПСЖ
      12.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 ПСЖ3 : 3Монако
      21.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 ПСЖ3 : 1Монако
      11.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Монако0 : 4ПСЖ
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ22 17 3 2 54-17 54 81.8
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель22 14 4 4 43-20 46 69.7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс22 13 7 2 34-16 46 69.7
      4
      Лига Европы
      		Монако22 13 5 4 48-29 44 66.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн22 12 4 6 41-25 40 60.6
      6 Лилль22 11 5 6 38-27 38 57.6
      7 Ницца23 10 7 6 30-21 37 53.6
      8 Лорьян22 10 6 6 35-34 36 54.5
      9 Лион22 9 5 8 33-24 32 48.5
      10 Реймс22 6 12 4 26-26 30 45.5
      11 Клермон22 8 6 8 24-29 30 45.5
      12 Тулуза22 8 5 9 36-38 29 43.9
      13 Нант22 5 10 7 23-26 25 37.9
      14 Брест22 4 8 10 24-35 20 30.3
      15 Монпелье22 6 2 14 31-45 20 30.3
      16 Труа22 4 7 11 33-48 19 28.8
      17
      Зона вылета
      		Страсбург22 3 9 10 27-39 18 27.3
      18
      Зона вылета
      		Аяччо23 5 3 15 18-42 18 26.1
      19
      Зона вылета
      		Осер22 3 5 14 18-46 14 21.2
      20
      Зона вылета
      		Анже22 2 3 17 18-47 9 13.6

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