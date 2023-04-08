Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|12
|зщ
|Эмерсон
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|пз
|Оливер Скипп
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Ришарлисон
|10
|нп
|Гарри Кейн
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Райан Мэйсон (и.о.)
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|80.4
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|77.1
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|63.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|59.0
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|54.3
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|55.6
|8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|51.4
|9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|47.6
|10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|45.7
|11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|41.2
|12
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|38.1
|13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|38.1
|14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|37.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|35.2
|16
|Ноттингем Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|31.4
|17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|30.5
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|28.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
|22.9