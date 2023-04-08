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Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
20АнглияврФрейзер Форстер
12Бразилиязщ Эмерсон
17АргентиназщКристиан Ромеро
33УэльсзщБен Дэвис
23ИспаниязщПедро Порро
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ХорватияпзИван Перишич
9Бразилиянп Ришарлисон
10АнглиянпГарри Кейн
7Южная КореянпСон Хын Мин
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияРайан Мэйсон (и.о.)
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм35 14 6 15 50-49 48 45.7
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест35 8 9 18 34-65 33 31.4
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон35 6 6 23 31-64 24 22.9

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