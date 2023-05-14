Монца - Наполи 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Наполи, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|55
|зщ
|Армандо Иццо
|3
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|пз
|Маттео Пессина
|7
|пз
|Хосе Мачин
|10
|пз
|Маттиа Валоти
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|17
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|45.1
|10
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|45.1
|11
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|12
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|43.1
|14
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|15
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7