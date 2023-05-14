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Монца - Наполи 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
14 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
Монца
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Наполи, которое состоится 14 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
7Экваториальная ГвинеяпзХосе Мачин
10ИталияпзМаттиа Валоти
84ИталиянпПатрик Чиурриа
17ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
55НорвегиязщЛео Эстигор
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19ПольшазщБартош Берешиньски
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
81ИталиянпДжакомо Распадори
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
21.08.2022 Италия - Серия А 2-й тур Наполи4 : 0Монца
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 1
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 2Монца
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Монца3 : 2
15.04.2023 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 1Монца
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Наполи1 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Наполи
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Наполи1 : 1
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 1Наполи
18.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Наполи1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
15 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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