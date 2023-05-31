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Севилья - Рома 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
31 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Финал
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Севилья
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Рома, которое состоится 31 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Финал, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Рома
Рим, Италия
13Марокковр Боно
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
3БразилиязщАлекс Теллес
16ИспанияпзХесус Навас
20Бразилияпз Фернандо
10ХорватияпзИван Ракитич
55АргентинапзЛукас Окампос
21ИспаниянпОливер Торрес
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
19ТурцияпзЗеки Челик
4ИталияпзБриан Кристанте
8СербияпзНеманья Матич
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
9АнглиянпТэмми Абрахам
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
31.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рома0 : 0Севилья
06.08.2020 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Севилья2 : 0Рома
10.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Август 2017 Севилья2 : 1Рома
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Севилья1 : 2
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 1Севилья
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Севилья0 : 0
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Севилья2 : 1 ДВ
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 0 : 3Севилья
27.05.2023 Италия - Серия А 37-й тур 2 : 1Рома
22.05.2023 Италия - Серия А 36-й тур Рома2 : 2
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Рома
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Рома
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Рома1 : 0
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Трудно выявить фаворита в такой важной встрече, но нам это и не нужно. Представляем статистический прогноз!Предвкушаем финал Лиги Европы: Игры разумов в матче «Севилья» — «Рома». Чего ждать от финала Лиги Европы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги Европы: «Севилья» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
1 : 0
Рома
Фейеноорд
4 : 1 ДВ
1
1
2
4
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
2 : 2
Севилья
Манчестер Юнайтед
3 : 0
0
1
2
5
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
1 : 0
Спортинг
Ювентус
1 : 1
1
0
2
1
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
1 : 1
Юнион
Байер
1 : 4
1
0
5
2
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Ювентус (Италия)
Севилья (Испания)
Ювентус
Севилья
1 : 1
Севилья
Ювентус
2 : 1 ДВ
0
1
2
3
SF2
 Рома (Италия)
Байер (Германия)
Рома
Байер
1 : 0
Байер
Рома
0 : 0
1
0
1
0
Финал
Метка
F
 Севилья (Испания)
Рома (Италия)
31.05

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