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Фарул - Урарту 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Фарул
Урарту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарул - Урарту, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарул
Констанца, Румыния
Урарту
Ереван, Армения
Главные тренеры
Румыния Георге Хаджи
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
22.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Фарул4 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0 ДВФарул
15.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур 0 : 1Фарул
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул1 : 0
28.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур 1 : 2Фарул
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3 4 : 3Урарту
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Урарту0 : 1
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Урарту1 : 1
02.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур 0 : 1Урарту
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Урарту

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