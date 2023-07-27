Фарул - Урарту 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарул - Урарту, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарул
Констанца, Румыния
Урарту
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
|22.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|4 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|15.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|0 : 1
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|28.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|1 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3 4 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|02.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2