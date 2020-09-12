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Румыния - Косово 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур
Румыния
Косово

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Косово, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Косово
Главные тренеры
РумынияЭдуард Йордэнеску
СловенияПримож Глиха
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турКосово0 : 0Румыния
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турРумыния1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 2Румыния
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турКосово0 : 0Румыния
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й турРумыния2 : 1
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й тур0 : 2Румыния
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 5-й турКосово2 : 2
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 4-й тур2 : 1Косово
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турКосово0 : 0Румыния
28.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 2-й турКосово1 : 1
25.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 1-й тур1 : 1Косово

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