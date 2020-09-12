Румыния - Косово 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Косово, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Косово
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Примож Глиха
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|0 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 2
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|1 : 1
|25.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1