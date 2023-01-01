Барселона - Жирона 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
10 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|11
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|10.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|23.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|6 : 1
|23.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|14.11.2023
|Лига Чемпионов (ж)
|Группа A. 1-й тур
|5 : 0
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 5
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.