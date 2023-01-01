23:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Барселона - Жирона 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
10 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Барселона
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
15ДаниязщАндреас Кристенсен
2ПортугалиязщЖоау Канселу
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
11Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
5ИспаниязщДавид Лопес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
10.04.2023Испания - Примера28-й турБарселона0 : 0Жирона
28.01.2023Испания - Примера19-й турЖирона0 : 1Барселона
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
16.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
27.01.2019Испания - Примера21-й турЖирона0 : 2Барселона
23.09.2018Испания - Примера5-й турБарселона2 : 2Жирона
24.02.2018Испания - Примера25-й турБарселона6 : 1Жирона
23.09.2017Испания - Примера6-й турЖирона0 : 3Барселона
03.12.2023Испания - Примера15-й турБарселона1 : 0
28.11.2023Лига чемпионовГруппа H. 5-й турБарселона2 : 1
25.11.2023Испания - Примера14-й тур1 : 1Барселона
22.11.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 2-й тур1 : 3Барселона
14.11.2023Лига Чемпионов (ж)Группа A. 1-й турБарселона5 : 0
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 5Жирона
02.12.2023Испания - Примера15-й турЖирона2 : 1
27.11.2023Испания - Примера14-й турЖирона1 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 2Жирона
04.11.2023Испания - Примера12-й тур2 : 4Жирона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close