Динамо Мн - Линкольн 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
08 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Линкольн, которое состоится 08 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
|Хави Муньос
История личных встреч
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|24.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|16.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|04.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|16.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|09.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ружомберок
Тобол
|5 : 2
|1 : 0
| Шериф
Зиря
|0 : 1
|1 : 2 4 : 5
| Эльфсборг
Пафос
|3 : 0
|2 : 5
|Команда
|1
|2
| Пакш
Корвинул
|0 : 4
|0 : 2
| Ботев П
Марибор
|2 : 1
|2 : 2
| Висла Кр
Лапи
|2 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Висла Кр
Рапид В
|1 : 2
|6 : 1
| Ружомберок
Трабзонспор
|0 : 2
|1 : 0
| Корвинул
Риека
|0 : 0
|1 : 0
| Мольде
Силькеборг
|3 : 1
|3 : 2
| Шериф
Эльфсборг
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Ботев П
|2 : 1
|0 : 4
| Килмарнок
Серкль Брюгге
|1 : 1
|1 : 0
| Аякс
Войводина
|1 : 0
|1 : 3
| Брага
Маккаби П-Т
|2 : 0
|0 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
Маккаби Т-А
|1 : 2
|15.08
| Петрокуб
ТНС
|1 : 0
|13.08
| КИ Клаксвик
Борац Б-Л
|08.08
|15.08
| Мольде
Серкль Брюгге
|08.08
|15.08
| Трабзонспор
Рапид В
|08.08
|15.08
| Кривбасс
Виктория Пльзень
|08.08
| Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
|08.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| Партизан
Лугано
|08.08
|15.08
| Панатинаикос
Аякс
|08.08
|15.08
| Риека
Эльфсборг
|08.08
| Целе
Шэмрок Роверс
|08.08
|15.08
| Динамо Мн
Линкольн
|08.08
|15.08
| Брага
Серветт
|08.08
|15.08