Бахрейн - Япония 10 Сентября прямая трансляция
10 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бахрейн - Япония, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бахрейн
Япония
Главные тренеры
|Драган Талаич
|Хадзимэ Мориясу
История личных встреч
|31.01.2024
|Кубок Азии
|1/8 финала
|1 : 3
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Азия
|Группа 1. 6-й тур
|1 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Азия
|Группа 1. 1-й тур
|2 : 3
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 1-й тур
|0 : 1
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 5-й тур
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 4-й тур
|3 : 0
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 3-й тур
|0 : 5
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 3. 1-й тур
|7 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа B. 5-й тур
|0 : 5
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа B. 4-й тур
|0 : 3 Т
|21.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ОАЭ
|1
|3
|2
|Иран
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Узбекистан
|1
|3
| 4
Плей-офф
|КНДР
|1
|0
|5
|Киргизия
|1
|0
|6
|Катар
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ирак
|1
|3
|2
|Кувейт
|1
|1
| 3
Плей-офф
|Иордания
|1
|1
| 4
Плей-офф
|Южная Корея
|1
|1
|5
|Палестина
|1
|1
|6
|Оман
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Бахрейн
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Индонезия
|1
|1
| 4
Плей-офф
|Саудовская Аравия
|1
|1
|5
|Австралия
|1
|0
|6
|Китай
|1
|0