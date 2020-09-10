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Бахрейн - Япония 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур
Бахрейн
Япония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бахрейн - Япония, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бахрейн
Япония
Главные тренеры
ХорватияДраган Талаич
ЯпонияХадзимэ Мориясу
История личных встреч
31.01.2024Кубок Азии1/8 финалаБахрейн1 : 3Япония
28.03.2009ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 6-й турЯпония1 : 0Бахрейн
06.09.2008ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 1-й турБахрейн2 : 3Япония
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й тур0 : 1Бахрейн
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 6-й тур1 : 1Бахрейн
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 5-й турБахрейн0 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 4-й турБахрейн3 : 0
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 3-й тур0 : 5Бахрейн
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турЯпония7 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 6-й турЯпония5 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 5-й тур0 : 5Япония
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 4-й тур0 : 3 ТЯпония
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 3-й турЯпония1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

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