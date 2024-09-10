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КНДР - Катар 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 2-й тур
КНДР
Катар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КНДР - Катар, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КНДР
Катар
Главные тренеры
КНДРСин Ён-Нам
ИспанияТинтин Маркес
История личных встреч
13.01.2019Кубок АзииГруппа E. 2-й турКНДР0 : 6Катар
06.06.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Катар2 : 2КНДР
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й тур1 : 0КНДР
29.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 1КНДР
27.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0КНДР
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 6-й турКНДР4 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа B. 5-й турКНДР1 : 0
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турКатар1 : 3
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 6-й турКатар2 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 5-й тур0 : 0Катар
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 4-й тур1 : 2Катар
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа A. 3-й турКатар3 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

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