Киммих принял решение о своем будущем в «Баварии»

Дата публикации: 06-08-2024

Йозуа Киммих не покинет «Баварию». Хавбеком интересовались несколько топ-клубов, но он решил остаться на «Альянц Арене», пишет издание «Footmercato».



Ранее руководство «Баварии» сообщило о желании пролонгировать соглашение с Киммихом и начале работы в этом направлении.



Свою карьеру опорник начинал в «Штуттгарте». Мюнхенцы приобрели его в 2015 году за € 8,5 млн евро.



В минувшем сезоне в активе 29-летнего игрока 43 встречи за «Баварию», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 10 голевыми пасами.



Действующее соглашение Киммиха с мюнхенцами в силе до следующего лета. Рыночный ценник на немца составляет 50 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали, что Киммих может уйти из «Баварии».