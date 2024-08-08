Брага - Серветт 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
08 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Серветт, которое состоится 08 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Томас Хеберли
История личных встреч
|01.08.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|25.07.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|03.08.2024
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|28.07.2024
|Швейцария — Суперлига
|2-й тур
|3 : 2
|24.07.2024
|Швейцария — Суперлига
|5-й тур
|3 : 1
|21.07.2024
|Швейцария — Суперлига
|1-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Швейцария - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ружомберок
Тобол
|5 : 2
|1 : 0
| Шериф
Зиря
|0 : 1
|1 : 2 4 : 5
| Эльфсборг
Пафос
|3 : 0
|2 : 5
|Команда
|1
|2
| Пакш
Корвинул
|0 : 4
|0 : 2
| Ботев П
Марибор
|2 : 1
|2 : 2
| Висла Кр
Лапи
|2 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Висла Кр
Рапид В
|1 : 2
|6 : 1
| Ружомберок
Трабзонспор
|0 : 2
|1 : 0
| Корвинул
Риека
|0 : 0
|1 : 0
| Мольде
Силькеборг
|3 : 1
|3 : 2
| Шериф
Эльфсборг
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Ботев П
|2 : 1
|0 : 4
| Килмарнок
Серкль Брюгге
|1 : 1
|1 : 0
| Аякс
Войводина
|1 : 0
|1 : 3
| Брага
Маккаби П-Т
|2 : 0
|0 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
Маккаби Т-А
|1 : 2
|15.08
| Петрокуб
ТНС
|1 : 0
|13.08
| КИ Клаксвик
Борац Б-Л
|08.08
|15.08
| Мольде
Серкль Брюгге
|08.08
|15.08
| Трабзонспор
Рапид В
|08.08
|15.08
| Кривбасс
Виктория Пльзень
|08.08
| Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
|08.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| Партизан
Лугано
|08.08
|15.08
| Панатинаикос
Аякс
|08.08
|15.08
| Риека
Эльфсборг
|08.08
| Целе
Шэмрок Роверс
|08.08
|15.08
| Динамо Мн
Линкольн
|08.08
|15.08
| Брага
Серветт
|08.08
|15.08