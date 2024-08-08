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Брага - Серветт 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
08 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брага
Серветт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Серветт, которое состоится 08 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
Португалия Даниэл Соуза
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
01.08.2024 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 5Брага
25.07.2024 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брага2 : 0
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Брага0 : 1
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 3Брага
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Брага4 : 3
03.08.2024 Швейцария — Суперлига 3-й тур 3 : 1Серветт
28.07.2024 Швейцария — Суперлига 2-й тур Серветт3 : 2
24.07.2024 Швейцария — Суперлига 5-й тур Серветт3 : 1
21.07.2024 Швейцария — Суперлига 1-й тур 1 : 2Серветт
25.05.2024 Швейцария - Суперлига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 0 : 2Серветт
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Ружомберок
Тобол
5 : 2 1 : 0
Шериф
Зиря
0 : 1 1 : 2 4 : 5
Эльфсборг
Пафос
3 : 0 2 : 5
Команда12
Пакш
Корвинул
0 : 4 0 : 2
Ботев П
Марибор
2 : 1 2 : 2
Висла Кр
Лапи
2 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Висла Кр
Рапид В
1 : 2 6 : 1
Ружомберок
Трабзонспор
0 : 2 1 : 0
Корвинул
Риека
0 : 0 1 : 0
Мольде
Силькеборг
3 : 1 3 : 2
Шериф
Эльфсборг
0 : 1 2 : 0
Команда12
Панатинаикос
Ботев П
2 : 1 0 : 4
Килмарнок
Серкль Брюгге
1 : 1 1 : 0
Аякс
Войводина
1 : 0 1 : 3
Брага
Маккаби П-Т
2 : 0 0 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
Маккаби Т-А
1 : 2 15.08
Петрокуб
ТНС
1 : 0 13.08
КИ Клаксвик
Борац Б-Л
08.0815.08
Мольде
Серкль Брюгге
08.0815.08
Трабзонспор
Рапид В
08.0815.08
Кривбасс
Виктория Пльзень
08.08
Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
08.0814.08
Команда12
Партизан
Лугано
08.0815.08
Панатинаикос
Аякс
08.0815.08
Риека
Эльфсборг
08.08
Целе
Шэмрок Роверс
08.0815.08
Динамо Мн
Линкольн
08.0815.08
Брага
Серветт
08.0815.08

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