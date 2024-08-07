10 лучших способов отпраздновать забитый гол по версии 1xBet

Дата публикации: 07-08-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает о наиболее знаковых празднованиях забитых голов, которые навсегда изменили мировой спорт, массовую культуру и даже индустрию видеоигр.

На протяжении почти ста лет забивший гол футболист победно вскидывал руки вверх (аналогичную манипуляцию проделывали его партнеры), капитан пожимал ему руку, иногда обнимал, и вся команда трусила к центру поля. Однако в один прекрасный день ситуация должна была измениться.

Горячие бразильские поцелуи

Чемпионат мира 1958 года, матч группового турнира Бразилия - СССР

Хотя в том матче бразильцы открыли счет уже на 3-й минуте, они довольно долго не могли закрепить свой успех. Однако за 13 минут до конца основного времени Вава, 20-й номер будущих чемпионов, сделал дубль. Для его команды этот гол гарантировал выход из группы и тут Пеле & Co показали холодной Швеции, как радуются в Бразилии: партнеры повалили своего форварда на землю, а затем начали тискать и целовать так, что по воспоминаниям Пеле, его в течение нескольких минут приводил в чувство наш добрый доктор.

«Крик Тарделли»

Чемпионат мира 1982 года, финальный матч Италия – ФРГ

Не то, чтобы до итальянца Тарделли на поле никто не кричал – кричали, и, поверьте, достаточно громко. Однако после того, как Марко забил второй мяч в ворота сборной ФРГ (итальянцы выиграли тот финал со счетом 3:1), он устроил невероятно эмоциональный забег, сопровождаемый диким ревом победителя. Телеоператоры были в восторге, забег показывали все телеканалы мира, однако сам крик мало кто слышал, так как переполненные трибуны «Сантьяго Бернабеу» были готовы взорваться от проявлений восторга итальянских тиффози. Тем не менее, «Крик Тарделли» памятен каждому итальянцу, который смотрел чемпионский матч 1982 года.

Уго Санчес и первое сальто

Чемпионат мира 1986 года (но это не точно)

Возможно и сам Уго уже не помнит, когда впервые выполнил сальто, однако его акробатические трюки и забитые после них голы были подлинными шедеврами. Санчес умел не только делать сальто – он забил массу голов ударами в падении через себя и всеми видами боковых ножниц, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл массу титулов с мадридским «Реалом». Как справедливо заметило издание FourFourTwo, он был футболистом YouTube еще до появления YouTube.

Победный танец Роже Милла

Чемпионат мира 1990 года, матч группового турнира Камерун – Румыния

В 1990 году ветерану сборной Камеруна Роже Милла было уже 38 лет и он спокойно доигрывал в клубе «Сен-Пьерруаз» с острова Реюньон в Индийском океане. Роже не собирался ехать на чемпионат мира, так как завершил международную карьеру еще в 1988 году. Все изменил звонок президента Камеруна, который попросил знаменитого форварда присоединиться к национальной команде на чемпионате мира в Италии. Само собой, «Старый Лев» просто не мог ответить отказом.

Свой первый гол на том чемпионате Милла забил в матче группового турнира против сборной Румынии. После этого он подбежал к угловому флажку и начал танцевать зажигательный камерунский танец макосса. Поразительно, но свой танец Милла не репетировал, так как не был уверен в том, что его выпустят на поле. В любом случае, его пляска навсегда изменила празднование забитых голов в современном футболе.

Колыбельная для Бебето-младшего

Чемпионат мира 1994 года, матч ¼ финала Бразилия - Нидерланды

На 62-й минуте матча форвард бразильцев Бебето изящно обыграл защитника и голкипера соперников, закатил мяч в пустые ворота и начал раскачивать воображаемую колыбель своего новорожденного сына Маттеуса, названного в честь капитана сборной Германии и родившегося за два дня до игры. К Бебето присоединились его партнеры Ромарио и Мазиньо, жест стал культовым и сейчас все футболисты на свете празднуют рождение детей именно так.

Герой рабочего класса

Кубок обладателей кубков 1997 года, матч ¼ финала «Ливерпуль» - «Бранн» (Берген)

Футбол и политика не связаны между собой только в сладких грезах чиновников ФИФА. Вот почему 20 марта 1997 года игрок мерсисайдцев Робби Фаулер отметил забитый мяч не дурацким жестом, а напоминанием о пяти сотнях ливерпульских докеров, которые были уволены с 1995 года. Эта оригинальная идея принесла Робби штраф в размере 2000 швейцарских франков (платить пришлось не за слоган, а за поднятую футболку) и вечное уважение фанатов.

Палец «Императора Рима»

Серия А, матчи «Ромы» в сезоне 2005/2006

Это сейчас за «Рому» болеет лишь часть жителей Рима и родственники играющих за клуб игроков. Однако в середине нулевых чемпионат Италии все еще оставался сильнейшим в Европе, матчи итальянских команд смотрел весь мир, а пресса жадно ловила каждый жест известных футболистов. Мы не нашли точных данных о матче, в котором капитан «Ромы» Франческо Тотти впервые начал сосать палец после забитого мяча, однако у нас есть основания полагать, что это случилось в сезоне 2005-2006 – вскоре после рождения его сына Кристиана. Изначально жест должен быть напоминанием о том, как сильно «Император Рима» любит своих детей. Время шло, Тотти завершил карьеру, отыграв за «Рому» 25 лет (!), а его празднование стало достоянием массовой культуры. Правда, мы подозреваем, что 99,9% игроков, которые сосут палец после забитого гола в наши дни, думают совсем не о детях.

Спасибо, бабушка!

Селия, бабушка Лео Месси, не успела увидеть внука на вершине славы – она умерла в 1998 году. Однако все свои голы Месси посвящает ей, поднимая вверх указательные пальцы рук и глядя в небо. Селия верила в его талант и постоянно сопровождала маленького Лео на тренировки, так как футбольное поле первой команды Месси находились далеко от дома. Более того: именно бабушка уговорила тренера детской команды «Грандоли» выпустить на поле малыша, которому на тот момент не было и 5 лет, в матче против детей старшего возраста. В какой-то момент тренеру надоело спорить, и он выпустил малыша в концовке матча. Поразительно, но именно в тот день Лео забил свои первые два гола за свою первую детскую команду.

Запатентованное сердце

Матчи Английской Премьер-лиги, 2010 год

Невероятно, но в 2013 году футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл запатентовал рукотворное сердце, причем для этого ему пришлось судиться с Джастином Тимберлейком. И хотя Бэйл начал демонстрировать этот символ во время празднования голов только в 2010 году, его адвокаты убедили суд, что подруга футболиста Эмма Рис-Джонс демонстрировала ему этот символ еще в школе.





Прыжок Криштиану

Международный кубок чемпионов, матч «Реал» - «Челси», 2013 год

Более 9 лет Криштиану Роналду празднует забитые голы эффектным прыжком с разворот, который сопровождает громким криком Siii! (в переводе с испанского - Дааа!). Футболист начал отмечать свой успех таким образом в августе 2013 года во время игры Международного кубка чемпионов против «Челси». Матч проходил в США, Мадрид легко выиграл со счетом 3:1 и в тот день Роналду впервые продемонстрировал свой номер с прыжком. Кстати, фирменный разворот был добавлен позднее и сделал празднование куда более эффектным.