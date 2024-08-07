Компания 1xBet вышла в финал международной премии SBC Awards 2024

Дата публикации: 07-08-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает собирать номинации самых престижных наград индустрии iGaming. На этот раз бренд претендует на победу в трех категориях SBC Awards 2024: «Спортивный букмекер года», «Лучшая партнерская программа» и «Оператор года».

Победителей определит голосование авторитетного жюри, состоящего из авторитетных представителей отрасли. Торжественное оглашение результатов состоится 26 сентября 2024 года, в заключительный день SBC Summit в Лиссабоне.

«Мы очень рады быть среди претендентов на победу в одной из самых престижный премий мира. Это подтверждает, что компания 1xBet правильно выбрала стратегию развития, устанавливая новые стандарты и внедряя инновационные подходы. Приятно, что наши усилия ценят не только клиенты, но и профессиональное сообщество. Признание со стороны экспертов рынка является важным показателем высокого качества работы нашей команды. Мы продолжим совершенствоваться, чтобы и в будущем радовать наших игроков и партнеров», - заявил представитель 1xBet.

Попадание в число номинантов SBC Awards стало продолжением успешного года для компании 1xBet. Ранее бренд выиграл награду «Партнерская компания года» на International Gaming Awards 2024, завоевал титул «Лучший спортивный букмекер года» по версии SiGMA Africa Awards 2024, был признан «Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024 и стал «Лучшим оператором цифровых спортивных ставок 2024 года» на Global Gaming Awards Asia-Pacific 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SBC Awards

SBC Awards – одна из ключевых гэмблинговых премий мира, которая вручается наиболее успешным представителям индустрии iGaming. Премию вручает компания SBC Events, которая ежегодно организовывает крупнейшие международные выставки и конференции, посвященные ставкам на спорт и азартным играм.