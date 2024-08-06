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Источник: «Барселона» договорилась о покупке Ольмо за 62 млн евро

Дата публикации: 06-08-2024

«Барселоне» удалось достичь устной договоренности по трансферу Даниэля Ольмо, принадлежащего «Лейпцигу». Информацию разместил в соцсети «X» Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что за своего полузащитника «быки» получат 55 млн евро фиксированной выплаты. Помимо этого, немецкая команда сможет рассчитывать еще на € 7 млн в формате бонусов. С каталонцами Ольмо заключит 6-летнее соглашение.

Дани обучался футболу в академии «Барселоны», но пробиться в основу «сине-гранатовых» у него не получилось. В январе 2020 года атакующего хавбека подписал «РБ Лейпциг». В сезоне 2023/2024 Ольмо забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач в 32 играх за «быков» и сборную Испании.

Трансферный ценник на него составляет 60 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

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