Египет U23 - Марокко U23 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
08 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), За 3-е место
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет U23 - Марокко U23, которое состоится 08 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), За 3-е место, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет U23
Марокко U23
Главные тренеры
|Рожерио Марио Рейс Микале
|Тарик Сектьюи
История личных встреч
|05.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|02.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 4
|30.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|05.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|1 : 2
|02.08.2024
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|4 : 0
|30.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 3-й тур
|3 : 0
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на Олимпийских играх-2024: Египет U23 — Марокко U23. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Марокко U23
США U23
|4 : 0
| Япония U23
Испания U23
|0 : 3
| Египет U23
Парагвай U23
|1 : 1 5 : 4
| Франция U23
Аргентина U23
|1 : 0
1/2 финала
| Марокко U23
Испания U23
|1 : 2
| Франция U23
Египет U23
|3 : 1 ДВ
За 3-е место
| Египет U23
Марокко U23
|08.08
Финал
| Франция U23
Испания U23
|09.08