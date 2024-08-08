Кривбасс - Виктория Пльзень 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Кошицка Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
08 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Виктория Пльзень, которое состоится 08 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кошицка Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог, Украина
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|03.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|28.07.2024
|Чехия — Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Чехия — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 3
|26.05.2024
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ружомберок
Тобол
|5 : 2
|1 : 0
| Шериф
Зиря
|0 : 1
|1 : 2 4 : 5
| Эльфсборг
Пафос
|3 : 0
|2 : 5
|Команда
|1
|2
| Пакш
Корвинул
|0 : 4
|0 : 2
| Ботев П
Марибор
|2 : 1
|2 : 2
| Висла Кр
Лапи
|2 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Висла Кр
Рапид В
|1 : 2
|6 : 1
| Ружомберок
Трабзонспор
|0 : 2
|1 : 0
| Корвинул
Риека
|0 : 0
|1 : 0
| Мольде
Силькеборг
|3 : 1
|3 : 2
| Шериф
Эльфсборг
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Ботев П
|2 : 1
|0 : 4
| Килмарнок
Серкль Брюгге
|1 : 1
|1 : 0
| Аякс
Войводина
|1 : 0
|1 : 3
| Брага
Маккаби П-Т
|2 : 0
|0 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
Маккаби Т-А
|1 : 2
|15.08
| Петрокуб
ТНС
|1 : 0
|13.08
| КИ Клаксвик
Борац Б-Л
|08.08
|15.08
| Мольде
Серкль Брюгге
|08.08
|15.08
| Трабзонспор
Рапид В
|08.08
|15.08
| Кривбасс
Виктория Пльзень
|08.08
| Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
|08.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| Партизан
Лугано
|08.08
|15.08
| Панатинаикос
Аякс
|08.08
|15.08
| Риека
Эльфсборг
|08.08
| Целе
Шэмрок Роверс
|08.08
|15.08
| Динамо Мн
Линкольн
|08.08
|15.08
| Брага
Серветт
|08.08
|15.08