Антони интересен клубу из Саудовской Аравии
Дата публикации: 06-08-2024
Карьера Антони может продолжиться в «Аль-Насре».
Ресурс «Football Insider» пишет, что к правому вингеру «Ман Юнайтед» есть интерес со стороны саудовской команды, которая решила рассмотреть его кандидатуру после провала переговоров по переходу Рафиньи из «Барселоны».
За «манкунианцев» Антони выступает с августа 2022 года. Англичане заплатили ПСВ за его трансфер 95 миллионов евро.
Срок действия контракта 24-летнего футболиста с командой Эрика тен Хага ограничен июнем 2027 года. Ориентировочный ценник на бразильца равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).
В прошлом сезоне на счету вингера 38 встреч за «красных дьяволов» (3 забитых мяча, 2 голевые передачи).
За сборную Бразилии Антони провел 16 матчей (2 гола).