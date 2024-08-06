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Антони интересен клубу из Саудовской Аравии

Дата публикации: 06-08-2024

Карьера Антони может продолжиться в «Аль-Насре».

Ресурс «Football Insider» пишет, что к правому вингеру «Ман Юнайтед» есть интерес со стороны саудовской команды, которая решила рассмотреть его кандидатуру после провала переговоров по переходу Рафиньи из «Барселоны».

За «манкунианцев» Антони выступает с августа 2022 года. Англичане заплатили ПСВ за его трансфер 95 миллионов евро.

Срок действия контракта 24-летнего футболиста с командой Эрика тен Хага ограничен июнем 2027 года. Ориентировочный ценник на бразильца равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).

В прошлом сезоне на счету вингера 38 встреч за «красных дьяволов» (3 забитых мяча, 2 голевые передачи).

За сборную Бразилии Антони провел 16 матчей (2 гола).

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