Антони интересен клубу из Саудовской Аравии

Дата публикации: 06-08-2024

Карьера Антони может продолжиться в «Аль-Насре».



Ресурс «Football Insider» пишет, что к правому вингеру «Ман Юнайтед» есть интерес со стороны саудовской команды, которая решила рассмотреть его кандидатуру после провала переговоров по переходу Рафиньи из «Барселоны».



За «манкунианцев» Антони выступает с августа 2022 года. Англичане заплатили ПСВ за его трансфер 95 миллионов евро.



Срок действия контракта 24-летнего футболиста с командой Эрика тен Хага ограничен июнем 2027 года. Ориентировочный ценник на бразильца равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).



В прошлом сезоне на счету вингера 38 встреч за «красных дьяволов» (3 забитых мяча, 2 голевые передачи).



За сборную Бразилии Антони провел 16 матчей (2 гола).