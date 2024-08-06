Захаряну сделали операцию после травмы правой лодыжки

Дата публикации: 06-08-2024

Арсену Захаряну пришлось лечь под нож, после того как он получил травму правой лодыжки. Об этом рассказали в пресс-службе «Реала Сосьедад», за который выступает хавбек. 7-го августа россиянина могут выписать из медицинского учреждения.



«Сегодня с утра Захаряну выполнили хирургическую операцию по причине травмы малоберцовых сухожилий. Ее проводил Хорди Вега в Барселоне. Если у Арсена не выявят осложнений, то уже завтра его выпишут», - сообщили в пресс-службе испанцев.



Состав «бело-голубых» полузащитник пополнил прошлым летом, заключив с клубом трудовой договор до середины 2029 года. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 40 встречах (1 гол, 2 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает 21-летнего россиянина в 18 000 000 евро.