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Сток Сити - Миллуолл 23 Декабря прямая трансляция

23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Сток Сити
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Миллуолл, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турМиллуолл1 : 0Сток Сити
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСток Сити0 : 1Миллуолл
30.07.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл2 : 0Сток Сити
19.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСток Сити2 : 0Миллуолл
23.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 1Сток Сити
05.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турСток Сити1 : 2Миллуолл
12.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турМиллуолл0 : 0Сток Сити
11.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турСток Сити0 : 0Миллуолл
26.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМиллуолл2 : 0Сток Сити
27.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл0 : 0Сток Сити
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Сток Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити1 : 1
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСток Сити0 : 1
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й тур2 : 1Сток Сити
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур4 : 2Сток Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМиллуолл1 : 1
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур3 : 2Миллуолл
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й тур1 : 0Миллуолл
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турМиллуолл1 : 1
29.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й тур3 : 1Миллуолл

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