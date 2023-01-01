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Арсенал - Вест Хэм 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
28 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
19 Бельгия нп Леандро Троссард
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
23 Франция вр Альфонс Ареола
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1Арсенал
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Арсенал
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
19.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Арсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Арсенал
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Арсенал
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Арсенал
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 1 : 1Арсенал
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Арсенал
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 4Арсенал
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 5 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа A. 6-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
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25 декабря в Англии отмечают Рождество. У поклонников «Арсенала» двойной праздник — их любимцы лидируют в АПЛ. Правда, есть нюанс: не всегда рождественские чемпионы заканчивают турнир на вершине.Особенно обидно должно быть болельщикам «Ливерпуля» Чемпион к Рождеству = чемпион АПЛ? «Арсеналу» точно рано радоваться 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало лондонского дерби запланировано на 23:15 по московскому времени.

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