Арсенал - Вест Хэм 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
28 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Микель Артета
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|09.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
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