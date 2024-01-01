Шеффилд Юнайтед - Челси 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
07 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Челси, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Челси
Лондон
|13
|вр
|Иво Грбич
|30
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|5
|зщ
|Остон Трасти
|21
|пз
|Вини Соуза
|23
|пз
|Бен Осборн
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|11
|нп
|Бен Бреретон
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|17.03.2007
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|28.10.2006
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|71
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|70
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|32
|60
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|48
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|47
|9
|Челси
|29
|43
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|42
|12
|Борнмут
|31
|41
|13
|Фулхэм
|32
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|30
|15
|Эвертон
|31
|29
|16
|Брентфорд
|32
|29
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|32
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15