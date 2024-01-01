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Шеффилд Юнайтед - Челси 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
07 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Шеффилд Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Челси, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Челси
Лондон
13 Хорватия вр Иво Грбич
30 Англия зщ Мэйсон Холгейт
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
5 США зщ Остон Трасти
21 Бразилия пз Вини Соуза
23 Англия пз Бен Осборн
24 Англия пз Оливер Арбластер
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
11 Чили нп Бен Бреретон
28 Сербия вр Джордже Петрович
27 Франция зщ Мало Гюсто
2 Франция зщ Аксель Дисаси
14 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси2 : 0Шеффилд Юнайтед
21.03.2021 Кубок Англии 1/4 финала Челси2 : 0Шеффилд Юнайтед
07.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Челси
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Челси4 : 1Шеффилд Юнайтед
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0Челси
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси2 : 2Шеффилд Юнайтед
17.03.2007 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси3 : 0Шеффилд Юнайтед
28.10.2006 Англия - Премьер-лига 10-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Челси
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 6
25.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси2 : 2
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Челси4 : 2
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси3 : 2
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3171
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3170
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3260
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3248
8 Ньюкасл Юнайтед3147
9 Челси2943
10 Брайтон энд Хоув Альбион3143
11 Вулверхэмптон3142
12 Борнмут3141
13 Фулхэм3239
14 Кристал Пэлас3130
15 Эвертон3129
16 Брентфорд3229
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3225
19
Зона вылета
Бёрнли3219
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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