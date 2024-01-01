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Манчестер Сити - Челси 20 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
20 Апреля 2024 года в 19:15 (+03:00). Кубок Англии, 1/2 финала
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Сити
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 20 Апреля 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
18 Германия вр Штефан Ортега
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
16 Испания пз Родри
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
19 Аргентина пз Хулиан Альварес
11 Бельгия пз Жереми Доку
27 Португалия пз Матеус Нунес
28 Сербия вр Джордже Петрович
27 Франция зщ Мало Гюсто
14 Англия зщ Трево Чалоба
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
21 Англия зщ Бен Чилуэлл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
23 Англия пз Конор Галлахер
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити1 : 1Челси
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
29.05.2021 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити0 : 1Челси
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити1 : 2Челси
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити5 : 1
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 3Манчестер Сити
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 4Манчестер Сити
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси6 : 0
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Челси
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси2 : 2
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Челси4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Англии: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Шеппи Юнайтед
Уолсолл
1 : 4
Нортгемптон Таун
Барроу
1 : 3
Саттон Юнайтед
Филд
2 : 1
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
Рединг
Милтон-Кинс Донс
3 : 2
Линкольн Сити
Моркам
1 : 2
Шрусбери Таун
Колчестер Юнайтед
3 : 2
Истли
Борхэм Вуд
5 : 1
Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
1 : 2
Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
2 : 2
Порт Вейл
Бёртон Альбион
0 : 0
Суиндон Таун
Олдершот Таун
4 : 7
Марин
Харрогейт Таун
1 : 5
Ньюпорт Каунти
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Мейденхед Юнайтед
2 : 0
Херефорд
Гиллингем
0 : 2
Эксетер Сити
Уиган Атлетик
0 : 2
Болтон Уондерерс
Солихалл Мурс
4 : 0
Ноттс Каунти
Кроули Таун
3 : 2
Рамсгейт
Уокинг
2 : 1
Скарборо Атлетик
Форест Грин Роверс
1 : 1
Честер
Йорк Сити
0 : 0
Чешам Юнайтед
Мейдстон Юнайтед
0 : 2
Бристоль Роверс
Уитби Таун
7 : 2
Кембридж Юнайтед
Брэкнелл Таун
2 : 1
Керзон Аштон
Барнет
0 : 1
Уимблдон
Челтнем Таун
5 : 1
Стивенидж
Транмир Роверс
4 : 3
Стокпорт Каунти
Уорксоп Таун
5 : 1
Йовил Таун
Гейтсхед
3 : 2
Бромли
Блэкпул
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Рексем
1 : 2
Честерфилд
Портсмут
1 : 0
Слау Таун
Гримсби Таун
1 : 1
Киддерминстер Харриерс
Флитвуд Таун
1 : 2
Кру Александра
Дерби Каунти
2 : 2
Чарльтон Атлетик
Крэй Велли Пейпер Миллз
1 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
4 : 4 4 : 5
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Йорк Сити
Честер
2 : 1
Бёртон Альбион
Порт Вейл
0 : 2
Форест Грин Роверс
Скарборо Атлетик
14.11
Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
2 : 3
Йорк Сити
Уиган Атлетик
0 : 1
Саттон Юнайтед
Барнсли
02.12
Уиком Уондерерс
Моркам
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Флитвуд Таун
4 : 0
Стивенидж
Порт Вейл
1 : 1
Ньюпорт Каунти
Барнет
1 : 1
Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
2 : 1
Оксфорд Юнайтед
Гримсби Таун
2 : 0
Мейдстон Юнайтед
Барроу
2 : 1
Гиллингем
Чарльтон Атлетик
2 : 0
Болтон Уондерерс
Харрогейт Таун
5 : 1
Истли
Рединг
2 : 1
Олдершот Таун
Стокпорт Каунти
2 : 2
Честерфилд
Лейтон Ориент
1 : 0
Рексем
Йовил Таун
3 : 0
Уимблдон
Рамсгейт
5 : 0
Альфретон Таун
Уолсолл
0 : 0
Кру Александра
Бристоль Роверс
2 : 4
Блэкпул
Форест Грин Роверс
3 : 0
1/32 финала
Команда12
Кристал Пэлас
Эвертон
0 : 0 1 : 0
Брентфорд
Вулверхэмптон
1 : 1 3 : 2 ДВ
Фулхэм
Ротерхэм Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
1 : 0
Мейдстон Юнайтед
Стивенидж
1 : 0
Миллуолл
Лестер Сити
2 : 3
Уимблдон
Ипсвич Таун
1 : 3
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
6 : 2
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Уотфорд
Честерфилд
2 : 1
Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 4
Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
3 : 1
Гиллингем
Шеффилд Юнайтед
0 : 4
Блэкберн Роверс
Кембридж Юнайтед
5 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
2 : 3
Норвич Сити
Бристоль Роверс
1 : 1 1 : 3
Команда12
Саутгемптон
Уолсолл
4 : 0
Ньюпорт Каунти
Истли
1 : 1 1 : 3
Халл Сити
Бирмингем Сити
1 : 1 2 : 1
Суонси Сити
Моркам
2 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
4 : 0
Мидлсбро
Астон Вилла
0 : 1
Челси
Престон Норт Энд
4 : 0
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
5 : 0
Ноттингем Форест
Блэкпул
2 : 2 2 : 3 ДВ
Лутон Таун
Болтон Уондерерс
0 : 0 1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Бристоль Сити
1 : 1 1 : 0
Шрусбери Таун
Рексем
0 : 1
Вест Бромвич Альбион
Олдершот Таун
4 : 1
Питерборо Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 : 3
Арсенал
Ливерпуль
0 : 2
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
0 : 2
1/16 финала
Команда12
Борнмут
Суонси Сити
5 : 0
Челси
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Сити
1 : 1
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
0 : 1
Ипсвич Таун
Мейдстон Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
Бирмингем Сити
3 : 0
Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл
1 : 1
Команда12
Эвертон
Лутон Таун
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 5
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
0 : 2
Уотфорд
Саутгемптон
1 : 1
Ливерпуль
Норвич Сити
5 : 2
Ньюпорт Каунти
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Блэкберн Роверс
Рексем
4 : 1
1/8 финала
Ковентри Сити
Мейдстон Юнайтед
5 : 0
Борнмут
Лестер Сити
0 : 1 ДВ
Блэкберн Роверс
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Лутон Таун
Манчестер Сити
2 : 6
Челси
Лидс Юнайтед
3 : 2
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 0
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Ливерпуль
Саутгемптон
3 : 0
1/4 финала
Вулверхэмптон
Ковентри Сити
2 : 3
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Челси
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
4 : 3 ДВ
1/2 финала
Манчестер Сити
Челси
20.04
Ковентри Сити
Манчестер Юнайтед
21.04
Финал
WSF1
WSF2
25.05

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