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Реймс - Монпелье 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Реймс
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монпелье, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
14 Германия пз Реда Хадра
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
8 Марокко пз Амир Ричардсон
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
5 Мали зщ Модибо Саньян
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
35 Франция зщ Лукас Минкарелли
13 Франция пз Жорис Шотар
18 Франция пз Лео Леруа
11 Франция пз Тежи Саванье
7 Франция нп Арно Норден
23 Франция нп Янн Карамо
10 Тунис нп Вахби Хазри
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 3Реймс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс1 : 3Монпелье
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье1 : 1Реймс
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье0 : 0Реймс
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс3 : 3Монпелье
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Реймс0 : 0Монпелье
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Монпелье0 : 4Реймс
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Реймс1 : 0Монпелье
19.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс1 : 0Монпелье
24.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 4Реймс
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 3 : 1Реймс
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс0 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 1Реймс
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Реймс2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 2Реймс
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 1Монпелье
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье2 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 2Монпелье
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 6
08.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 2Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Ренн3042
8 Лион2941
9 Реймс2940
10 Марсель2839
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант3031
15 Гавр2928
16 Метц2926
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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