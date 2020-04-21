Реймс - Монпелье 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Монпелье, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Монпелье
Монпелье
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|14
|пз
|Реда Хадра
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|35
|зщ
|Лукас Минкарелли
|13
|пз
|Жорис Шотар
|18
|пз
|Лео Леруа
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|нп
|Арно Норден
|23
|нп
|Янн Карамо
|10
|нп
|Вахби Хазри
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 3
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 4
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|29
|41
|9
|Реймс
|29
|40
|10
|Марсель
|28
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Метц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22