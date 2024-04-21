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Брест - Монако 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
21 Апреля 2024 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Брест
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
28 Франция пз Жонас Мартен
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Матиас Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
1 Польша вр Радослав Маецки
2 Бразилия зщ Вандерсон
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
22 Гана зщ Мохаммед Салису
20 Франция зщ Кассум Уаттара
6 Швейцария зщ Денис Закария
19 Франция пз Юссуф Фофана
21 Франция пз Магнес Аклиуше
18 Япония нп Такуми Минамино
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0Брест
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 2Монако
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монако1 : 0Брест
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монако4 : 2Брест
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Брест2 : 0Монако
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Монако2 : 0Брест
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0Монако
28.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Монако4 : 1Брест
19.02.2011 Франция - Лига 1 24-й тур Брест2 : 0Монако
02.10.2010 Франция - Лига 1 8-й тур Монако0 : 1Брест
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 4 : 3Брест
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Брест4 : 3
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 1Брест
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Брест
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монако1 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 5Монако
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 2
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 1Монако
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Ренн3042
8 Лион2941
9 Реймс2940
10 Марсель2839
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант3031
15 Гавр2928
16 Метц2926
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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