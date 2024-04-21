Брест - Монако 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
21 Апреля 2024 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|28
|пз
|Жонас Мартен
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|1
|вр
|Радослав Маецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|6
|зщ
|Денис Закария
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|18
|нп
|Такуми Минамино
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|19.02.2011
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|02.10.2010
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|29
|41
|9
|Реймс
|29
|40
|10
|Марсель
|28
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Метц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22