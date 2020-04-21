Тулуза - Марсель 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
21 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Марсель, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Марсель
Марсель
|50
|вр
|Гийом Ресте
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|37
|пз
|Янн Гбоу
|15
|нп
|Арон Дённум
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|22
|пз
|Пап Гейе
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 5
|10.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 0
|11.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|09.04.2017
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|29
|41
|9
|Реймс
|29
|40
|10
|Марсель
|28
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Метц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22