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Тулуза - Марсель 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
21 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Тулуза
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Марсель, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Марсель
Марсель
50 Франция вр Гийом Ресте
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Мали зщ Мусса Диарра
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
37 Франция пз Янн Гбоу
15 Норвегия нп Арон Дённум
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
16 Испания вр Пау Лопес
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
6 Швейцария пз Улиссес Гарсия
27 Франция пз Жордан Верету
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
22 Сенегал пз Пап Гейе
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
14 Камерун нп Фарис Мумбанья
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель0 : 0Тулуза
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 3Марсель
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель6 : 1Тулуза
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель1 : 0Тулуза
24.11.2019 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Марсель
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Тулуза2 : 5Марсель
10.08.2018 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель4 : 0Тулуза
11.03.2018 Франция - Лига 1 29-й тур Тулуза1 : 2Марсель
24.09.2017 Франция - Лига 1 7-й тур Марсель2 : 0Тулуза
09.04.2017 Франция - Лига 1 32-й тур Тулуза0 : 0Марсель
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 2Тулуза
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 3Тулуза
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Тулуза2 : 3
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Тулуза
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Марсель1 : 0 4 : 2
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Марсель
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 3 : 1Марсель
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 0Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Ренн3042
8 Лион2941
9 Реймс2940
10 Марсель2839
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант3031
15 Гавр2928
16 Метц2926
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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