ПСЖ - Лион 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
21 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|21
|зщ
|Энрике Силва
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Орель Мангала
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Пьер Саж
История личных встреч
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|4 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|02.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|29
|41
|9
|Реймс
|29
|40
|10
|Марсель
|28
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Метц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22