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ПСЖ - Лион 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
21 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
ПСЖ
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Лион, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Лион
Лион
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
25ПортугалиязщНуну Мендеш
15ПортугалияпзДанилу Перейра
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
10ФранциянпУсман Дембеле
7ФранциянпКилиан Мбаппе
29ФранциянпБрэдли Баркола
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
21БразилиязщЭнрике Силва
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
25БельгияпзОрель Мангала
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛион1 : 4ПСЖ
02.04.2023Франция - Лига 129-й турПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022Франция - Лига 18-й турЛион0 : 1ПСЖ
09.01.2022Франция - Лига 120-й турЛион1 : 1ПСЖ
19.09.2021Франция - Лига 16-й турПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021Франция - Лига 130-й турЛион2 : 4ПСЖ
13.12.2020Франция - Лига 114-й турПСЖ0 : 1Лион
31.07.2020Франция - Кубок лигиФиналПСЖ0 : 0 6 : 5Лион
04.03.2020Кубок Франции1/2 финалаЛион1 : 5ПСЖ
09.02.2020Франция - Лига 124-й турПСЖ4 : 2Лион
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч1 : 4ПСЖ
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчПСЖ2 : 3
06.04.2024Франция - Лига 128-й турПСЖ1 : 1
03.04.2024Кубок Франции1/2 финалаПСЖ1 : 0
31.03.2024Франция - Лига 127-й тур0 : 2ПСЖ
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 3Лион
02.04.2024Кубок Франции1/2 финалаЛион3 : 0
30.03.2024Франция - Лига 127-й турЛион1 : 1
15.03.2024Франция - Лига 126-й тур2 : 3Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Ренн3042
8 Лион2941
9 Реймс2940
10 Марсель2839
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант3031
15 Гавр2928
16 Метц2926
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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