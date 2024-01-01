Арсенал - Челси 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
23 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|20
|пз
|Жоржиньо
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|28
|вр
|Джордже Петрович
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|15
|нп
|Николас Джексон
|11
|нп
|Нони Мадуэке
Главные тренеры
|Микель Артета
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|01.08.2020
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|74
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|33
|74
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|31
|47
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|33
|43
|12
|Фулхэм
|34
|42
|13
|Борнмут
|33
|42
|14
|Кристал Пэлас
|33
|36
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|33
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|33
|16