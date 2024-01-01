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Арсенал - Челси 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
23 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Арсенал
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
20 Италия пз Жоржиньо
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
28 Сербия вр Джордже Петрович
14 Англия зщ Трево Чалоба
2 Франция зщ Аксель Дисаси
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
10 Украина пз Михаил Мудрик
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
15 Сенегал нп Николас Джексон
11 Англия нп Нони Мадуэке
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Челси
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси0 : 1Арсенал
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал4 : 0Челси
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Челси2 : 4Арсенал
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Арсенал0 : 2Челси
01.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Арсенал1 : 2Челси
12.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси0 : 1Арсенал
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Арсенал3 : 1Челси
01.08.2020 Кубок Англии Финал Арсенал2 : 1Челси
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Арсенал
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Арсенал
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Арсенал0 : 2
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 3Арсенал
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 1 : 0Челси
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси6 : 0
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Челси
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3374
2
Лига чемпионов
Ливерпуль3374
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3147
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3343
12 Фулхэм3442
13 Борнмут3342
14 Кристал Пэлас3336
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3330
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3316

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