Швейцария - Германия 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
23 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Германия, которое состоится 23 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Германия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|22
|зщ
|Фабиан Шер
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|3
|зщ
|Сильван Видмер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Гранит Джака
|20
|пз
|Михел Эбишер
|23
|пз
|Шердан Шакири
|19
|нп
|Дан Ндой
|17
|нп
|Рубен Варгас
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|23
|пз
|Роберт Андрих
|8
|пз
|Тони Кроос
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Кай Хаверц
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|13.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 4-й тур
|3 : 3
|06.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 2-й тур
|1 : 1
|26.05.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2012
|5 : 3
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Швейцария — Германия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Италия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Франция
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Украина
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Бельгия
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1