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Швейцария - Германия 23 Июня прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
23 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Швейцария
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Германия, которое состоится 23 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Германия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
22 Швейцария зщ Фабиан Шер
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
10 Швейцария пз Гранит Джака
20 Швейцария пз Михел Эбишер
23 Швейцария пз Шердан Шакири
19 Швейцария нп Дан Ндой
17 Швейцария нп Рубен Варгас
1 Германия вр Мануэль Нойер
6 Германия зщ Йозуа Киммих
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Германия зщ Жонатан Та
18 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
23 Германия пз Роберт Андрих
8 Германия пз Тони Кроос
10 Германия пз Джамал Мусиала
21 Германия пз Илкай Гюндоган
17 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
13.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 4-й тур Германия3 : 3Швейцария
06.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 2-й тур Швейцария1 : 1Германия
26.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Швейцария5 : 3Германия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 1 : 1Швейцария
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 1 : 3Швейцария
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Швейцария
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Германия2 : 0
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Германия5 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия0 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Швейцария — Германия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Украина23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Бельгия10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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