Аль-Иттихад - Аль-Ахли 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Ахли, которое состоится 31 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|01.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|24.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|03.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|4 : 1
|21.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|3 : 1
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|8
|24
|2
|Аль-Иттихад
|8
|21
|3
|Аль-Наср
|8
|18
|4
|Аль-Шабаб
|8
|15
|5
|Эр-Рияд
|8
|13
|6
|Аль-Кадисия
|8
|13
|7
|Аль-Раед
|8
|11
|8
|Аль-Таавун
|8
|11
|9
|Аль-Иттифак
|8
|11
|10
|Аль-Ахли
|8
|11
|11
|Аль-Халидж
|8
|10
|12
|Аль-Ороба
|8
|10
|13
|Дамак
|8
|7
|14
|Аль-Холуд
|8
|6
|15
|Аль-Фейха
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|8
|4