00:58 ()
Свернуть список

Аль-Иттихад - Аль-Ахли 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Ахли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Ахли, которое состоится 31 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
01.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Ахли1 : 0Аль-Иттихад
06.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 9-й тур Аль-Иттихад0 : 1Аль-Ахли
24.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 0 : 1Аль-Иттихад
19.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Иттихад3 : 1
03.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 2Аль-Иттихад
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Иттихад4 : 1
21.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 3 : 1Аль-Иттихад
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Ахли1 : 1
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 1 : 2Аль-Ахли
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 0 : 3Аль-Ахли
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Ахли1 : 2
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур 0 : 2Аль-Ахли
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль824
2 Аль-Иттихад821
3 Аль-Наср818
4 Аль-Шабаб815
5 Эр-Рияд813
6 Аль-Кадисия813
7 Аль-Раед811
8 Аль-Таавун811
9 Аль-Иттифак811
10 Аль-Ахли811
11 Аль-Халидж810
12 Аль-Ороба810
13 Дамак87
14 Аль-Холуд86
15 Аль-Фейха86
16
Зона вылета
Аль-Вахда86
17
Зона вылета
Аль-Охдуд85
18
Зона вылета
Аль-Фатех84

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close