Монако - Анже 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Анже, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Анже
Анже
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Александр Дюжо
История личных встреч
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|25.09.2018
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Лиги 1: «Монако» — «Анже». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ланс
|9
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|9
|14
|7
|Лион
|9
|14
|8
|Ницца
|9
|13
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|9
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Тулуза
|9
|9
|15
|Анже
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4