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Монако - Анже 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Монако
Анже

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Анже, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Анже
Анже
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
88 Франция пз Сунгуту Магасса
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция пз Эмманюэль Бьюмла
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
14 Марокко пз Яссин Белькдим
10 Алжир пз Химад Абделли
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
18 Габон нп Джим Аллевина
7 Сенегал нп Ибраима Ньяне
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 2Монако
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Монако2 : 0Анже
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 0Анже
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Анже1 : 3Монако
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Анже0 : 1Монако
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако3 : 0Анже
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Монако1 : 0Анже
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Анже0 : 0Монако
02.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Анже2 : 2Монако
25.09.2018 Франция - Лига 1 7-й тур Монако0 : 1Анже
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 1Монако
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако5 : 1
18.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монако0 : 0
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 2Монако
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Монако
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Анже4 : 2
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Анже
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1Анже
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Анже1 : 3
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Анже1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Лиги 1: «Монако» — «Анже». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ923
2
Лига чемпионов
Монако920
3
Лига чемпионов
Марсель917
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль917
5
Лига Европы
Ланс914
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс914
7 Лион914
8 Ницца913
9 Страсбург913
10 Брест913
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Тулуза99
15 Анже97
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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