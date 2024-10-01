Аль-Наср - Аль-Хиляль 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
01 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хиляль, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|3 : 0
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|2 : 0
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|4 : 5
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|8
|24
|2
|Аль-Иттихад
|8
|21
|3
|Аль-Наср
|8
|18
|4
|Аль-Шабаб
|9
|18
|5
|Эр-Рияд
|8
|13
|6
|Аль-Кадисия
|8
|13
|7
|Аль-Раед
|8
|11
|8
|Аль-Таавун
|8
|11
|9
|Аль-Иттифак
|8
|11
|10
|Аль-Ахли
|8
|11
|11
|Аль-Халидж
|8
|10
|12
|Аль-Ороба
|9
|10
|13
|Аль-Охдуд
|9
|8
|14
|Дамак
|8
|7
|15
|Аль-Холуд
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Аль-Фейха
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|8
|4