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Аль-Наср - Аль-Хиляль 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
01 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
Аль-Наср
Аль-Хиляль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хиляль, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4Аль-Хиляль
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 3 : 3Аль-Наср
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 0 : 1Аль-Наср
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 1 : 2Аль-Наср
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Наср3 : 0
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Наср2 : 1
26.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Хиляль2 : 0
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 4 : 5Аль-Хиляль
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Хиляль3 : 0
05.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Хиляль5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль824
2 Аль-Иттихад821
3 Аль-Наср818
4 Аль-Шабаб918
5 Эр-Рияд813
6 Аль-Кадисия813
7 Аль-Раед811
8 Аль-Таавун811
9 Аль-Иттифак811
10 Аль-Ахли811
11 Аль-Халидж810
12 Аль-Ороба910
13 Аль-Охдуд98
14 Дамак87
15 Аль-Холуд86
16
Зона вылета
Аль-Фейха86
17
Зона вылета
Аль-Вахда96
18
Зона вылета
Аль-Фатех84

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