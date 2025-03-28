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Крылья Советов - Локомотив 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 17:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Крылья Советов
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Локомотив М, которое состоится 28 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М1 : 0Крылья Советов
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М3 : 1Крылья Советов
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов0 : 7Локомотив М
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Крылья Советов3 : 3Локомотив М
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
14.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 1Локомотив М
13.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Локомотив М1 : 1Крылья Советов
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Крылья Советов0 : 1Локомотив М
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Локомотив М2 : 0Крылья Советов
12.05.2021 Кубок России Финал Локомотив М3 : 1Крылья Советов
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 4 : 0Крылья Советов
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Крылья Советов3 : 0
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 2Крылья Советов
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Крылья Советов
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Локомотив М2 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Локомотив М1 : 0
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2Локомотив М
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 0Локомотив М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Спартак М2143
3 Зенит2143
4 Локомотив М2140
5 Динамо М2139
6 ЦСКА2138
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Динамо Мх2121
11 Химки2120
12 Крылья Советов2119
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2119
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2111

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