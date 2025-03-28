Крылья Советов - Локомотив 28 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 28-03-2025 17:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Локомотив М, которое состоится 28 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 7
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|12.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок России
|Финал
|3 : 1
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Спартак М
|21
|43
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Локомотив М
|21
|40
|5
|Динамо М
|21
|39
|6
|ЦСКА
|21
|38
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Динамо Мх
|21
|21
|11
|Химки
|21
|20
|12
|Крылья Советов
|21
|19
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|21
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|21
|11