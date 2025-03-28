21:42 ()
Свернуть список

Гамбург - Эльверсберг 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 19:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
28 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур
Гамбург
Эльверсберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Эльверсберг, которое состоится 28 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг4 : 2Гамбург
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 0Эльверсберг
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Эльверсберг2 : 1Гамбург
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 3Гамбург
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург4 : 1
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 0Гамбург
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург3 : 0
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Гамбург
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Эльверсберг0 : 1
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Эльверсберг
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Эльверсберг4 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Эльверсберг
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Эльверсберг2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2648
2
Повышение
Кёльн2647
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 072645
4 Кайзерслаутерн2643
5 Магдебург2642
6 Ганновер-962642
7 Нюрнберг2641
8 Фортуна2641
9 Эльверсберг2640
10 Карлсруэ2637
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2633
13 Дармштадт 982631
14 Герта2629
15 Пройссен Мюнстер2626
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2623
17
Зона вылета
Ульм 18462620
18
Зона вылета
Ян2616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close