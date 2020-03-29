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Сент-Этьен - ПСЖ 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 20:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
29 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Сент-Этьен
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - ПСЖ, которое состоится 29 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
ПСЖ
Париж
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
27 Франция зщ Иванн Масон
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
4 Франция пз Пьер Эква
26 Франция пз Ламин Фомба
10 Франция пз Флорьян Тардье
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
7 Франция нп Ирвен Кардона
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
32 Бельгия нп Лукас Стассин
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция пз Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Норвегия Эйрик Хорнеланн
Испания Луис Энрике
История личных встреч
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур ПСЖ2 : 1Сент-Этьен
26.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1Сент-Этьен
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Сент-Этьен1 : 3ПСЖ
18.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ3 : 2Сент-Этьен
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Сент-Этьен1 : 1ПСЖ
24.07.2020 Кубок Франции Финал ПСЖ1 : 0Сент-Этьен
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала ПСЖ6 : 1Сент-Этьен
15.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Сент-Этьен0 : 4ПСЖ
17.02.2019 Франция - Лига 1 25-й тур Сент-Этьен0 : 1ПСЖ
14.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ4 : 0Сент-Этьен
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Сент-Этьен
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Сент-Этьен1 : 3
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Сент-Этьен3 : 3
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 5 : 1Сент-Этьен
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Сент-Этьен0 : 2
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 0 : 1 1 : 4ПСЖ
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 4ПСЖ
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ0 : 1
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Сент-Этьен» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2649
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Лион2645
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль2644
7 Страсбург2643
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2623
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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