Сент-Этьен - ПСЖ 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 20:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
29 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - ПСЖ, которое состоится 29 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
ПСЖ
Париж
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|4
|пз
|Пьер Эква
|26
|пз
|Ламин Фомба
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Эйрик Хорнеланн
|Луис Энрике
История личных встреч
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 3
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|24.07.2020
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 0
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|6 : 1
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 4
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|14.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|4 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Сент-Этьен» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лион
|26
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|26
|44
|7
|Страсбург
|26
|43
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15