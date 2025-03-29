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Монако - Ницца 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 22:05
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
29 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Монако
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
16 Швейцария вр Филипп Кён
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
8 Ливия пз Али Мусрати
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
14 Дания нп Мика Биерет
1 Польша вр Марцин Булка
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
2 Тунис зщ Али Абди
20 Франция пз Том Луше
6 Алжир пз Хишем Будауи
28 Франция пз Батист Сантамария
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
10 Франция нп Софьян Диоп
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Франк Эз
История личных встреч
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1Монако
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 3Монако
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монако0 : 1Ницца
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Монако0 : 3Ницца
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца0 : 1Монако
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Монако1 : 0Ницца
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 2Монако
08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Ницца
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца1 : 2Монако
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 0 : 2Монако
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Монако
28.02.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Монако3 : 0
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 1Монако
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 3Монако
14.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ницца0 : 2
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 3Ницца
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ницца2 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 3Ницца
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Монако» — «Ницца». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2649
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Лион2645
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль2644
7 Страсбург2643
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2623
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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