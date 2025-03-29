Монако - Ницца 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 22:05
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
29 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
|16
|вр
|Филипп Кён
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|8
|пз
|Али Мусрати
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Мика Биерет
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|2
|зщ
|Али Абди
|20
|пз
|Том Луше
|6
|пз
|Хишем Будауи
|28
|пз
|Батист Сантамария
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|10
|нп
|Софьян Диоп
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Франк Эз
История личных встреч
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Монако» — «Ницца». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лион
|26
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|26
|44
|7
|Страсбург
|26
|43
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15