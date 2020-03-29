Ювентус - Дженоа 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|33
|зщ
|Алан Маттурро
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|29
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|29
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15