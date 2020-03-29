00:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 марта
Суббота 29 марта
Свернуть список

Ювентус - Дженоа 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Ювентус
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
12ПортугалиязщРенату Вейга
4ИталиязщФедерико Гатти
16СШАпзУэстон Маккенни
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
5ИталияпзМануэль Локателли
8НидерландыпзТён Копмейнерс
11АргентинанпНиколас Гонсалес
10ТурциянпКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
33УругвайзщАлан Маттурро
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
32ДанияпзМортен Френнруп
73ИталияпзПатрицио Мазини
17УкраинапзРуслан Малиновский
23ИталияпзФабио Миретти
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
28.09.2024Италия — Серия А6-й турДженоа0 : 3Ювентус
17.03.2024Италия - Серия А29-й турЮвентус0 : 0Дженоа
15.12.2023Италия - Серия А16-й турДженоа1 : 1Ювентус
06.05.2022Италия - Серия А36-й турДженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021Италия - Серия А16-й турЮвентус2 : 0Дженоа
11.04.2021Италия - Серия А30-й турЮвентус3 : 1Дженоа
13.01.2021Кубок Италии1/8 финалаЮвентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020Италия - Серия А11-й турДженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020Италия - Серия А29-й турДженоа1 : 3Ювентус
30.10.2019Италия - Серия А10-й турЮвентус2 : 1Дженоа
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур3 : 0Ювентус
09.03.2025Италия — Серия А28-й турЮвентус0 : 4
03.03.2025Италия — Серия А27-й турЮвентус2 : 0
26.02.2025Кубок Италии1/4 финалаЮвентус1 : 1 2 : 4
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 1Ювентус
14.03.2025Италия — Серия А29-й турДженоа2 : 1
07.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 1Дженоа
02.03.2025Италия — Серия А27-й турДженоа1 : 1
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур1 : 0Дженоа
17.02.2025Италия — Серия А25-й турДженоа2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья2953
5
Лига Европы
Ювентус2952
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа2935
13 Комо2929
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2922
19
Зона вылета
Венеция2920
20
Зона вылета
Монца2915

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close