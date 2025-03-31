Левандовски: "Хочу играть на высоком уровне еще несколько лет"

Дата публикации: 31-03-2025 16:52

36-летний нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свою форму и возраст.

— Многие говорят о моем возрасте, но я по-прежнему работаю так же усердно, как всегда. Хочу играть на высшем уровне еще несколько лет. Физически чувствую себя отлично, и в плане статистики не вижу разницы по сравнению с прошлыми годами, — отметил форвард.

В нынешнем сезоне Левандовски провел 42 матча, забил 38 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт польского нападающего с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.